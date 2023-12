Tabellone accoppiamenti playoff Conference League 2023/2024

I sorteggi in quel di Nyon si completeranno con il quadro dei playoff di Conference League. In questo turno saranno presenti le terze classificate nei rispettivi gironi di Europa League e le seconde classificate dei gironi di Conference. In questa fase non sarà presente nessuna italiana, visto che la Fiorentina ha vinto il proprio girone e partirà direttamente dagli ottavi di finale. Di seguito gli accoppiamenti dei playoff.

Strum Graz-Slovan Bratislava

Servette-Ludogorets

Union Saint Gilloise-Eintracht Francoforte

Real Betis-Dinamo Zagabria

Olimpyacos-Ferencvaros

Ajax-Bodo Glimt

Molde-Legia Varsavia

Maccabi Haifa-Gent