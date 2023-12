Biglietti Milan-Rennes: quando escono, prezzi e come acquistarli

Il Milan se la vedrà con il Rennes. Nel playoff di Europa League 2023/2024 i rossoneri dunque dovranno affrontare la squadra francese per provare ad andare avanti in questa competizione e cercare di vincerla. Il trofeo infatti manca nella ricca bacheca rossonera. La partita di andata si giocherà a San Siro giovedì 15 febbraio, mentre quella di ritorno Leao e compagni la giocheranno in trasferta una settimana dopo. Quando usciranno tutte le informazioni riguardanti i biglietti? Ecco tutto quello che c’è da sapere

QUANDO ESCONO I BIGLIETTI

In giornata, entro le ore 18, la Uefa comunicherà l’orario del match e poi da quel momento ogni giorno è buono per la pubblicazione sul sito ufficiale del Milan di tutte le informazioni per provare ad acquistare i biglietti del match. In ogni caso su Sportface.it troverete tutti gli aggiornamenti per non perdervi nulla dell’avvicinamento alla partita e soprattutto non perdervi nulla sulle informazioni riguardanti i biglietti: prezzi e modalità di acquisto.

La squadra allenata da Stefano Pioli vuole affrontare con serietà l’Europa League per cercare di arrivare sino in fondo. Leao e compagni hanno chiuso al terzo posto il girone di Champions League dietro a Borussia Dortmund e Psg e davanti al Newcastle per via della vittoria maturata in rimonta e per 2-1 all’ultima giornata della fase a gironi.