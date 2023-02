Regolamento ritorno Nantes-Juventus: cosa succede se finisce pareggio

Dopo il pareggio per 1-1 ottenuto all’andata nel palcoscenico dell’Allianz Stadium, la Juventus torna nuovamente in campo per affrontare il Nantes nel match valevole per il ritorno degli spareggi di Europa League 2022/2023. I bianconeri allenati da Massimiliano Allegri hanno bisogno di portare a casa una vittoria corposa e convincente per qualificarsi agli ottavi di finale. In caso di nuovo pareggio (con qualsiasi punteggio), invece, la partita si protrarrebbe ai tempi supplementari ed, eventualmente ai calci di rigore. Questo perché non esiste più la regola del gol in trasferta che vale doppio: per esempio in questo caso ai bianconeri non basterebbe un 2-2 per qualificarsi, come sarebbe stato qualche stagione fa.