Regolamento diffidati quarti di finale Europa League 2023/2024: ecco come funziona

Il regolamento dei diffidati dei quarti di finale di Europa League 2023/2024: ecco come funziona con le squalifiche nella seconda competizione Uefa per importanza. Un calciatore, come è noto, entra in diffida una volta rimediata la seconda ammonizione nel corso del torneo e al terzo cartellino giallo ecco la squalifica. Successivamente, al quarto cartellino giallo si entra nuovamente in diffida e si viene squalificati alla quinta sanzione, e così via. Per quanto riguarda le squadre retrocesse dalla Champions, il conteggio dei cartellini resta valido, per esempio è il caso del Milan.

Dunque i giocatori in diffida che verranno ammoniti nell’andata dei quarti di finale salteranno il ritorno. Se invece saranno ammoniti soltanto al ritorno, salteranno l’andata delle semifinali. Se invece un calciatore non è in diffida prima dell’andata dei quarti e viene ammonito sia all’andata che al ritorno, in egual modo salterà la semifinale. Va ricordato, infine, che al termine dei quarti di finale e prima delle semifinali il conteggio delle ammonizioni è azzerato, dunque i diffidati al termine dei quarti smetteranno di essere tali e la loro “fedina” tornerà a essere immacolata.