Milan-Roma, Pioli: “Possiamo ribaltare il risultato, mi aspetto orgoglio”

“Abbiamo avuto qualche difficoltà nel primo tempo. Bisognava essere più coraggiosi, invece abbiamo lasciato di troppo tra le linee a loro. Sul gol, loro sono stati più scaltri. Dopo abbiamo fatto la nostra partita, ma senza la lucidità e la qualità degli ultimi tempi. Il pareggio ci stava. C’è ancora il ritorno, possiamo sistemare ancora le cose”. Lo ha detto Stefano Pioli, ai microfoni di Sky Sport, dopo la sconfitta casalinga nel derby italiano di andata dei quarti di Europa League contro la Roma. “Non ci aspettavamo El Shaarawy a destra. Theo e Leao hanno trovato meno spazi. Abbiamo fatto tanti tiri, ma senza grande qualità. Il secondo tempo mi è piaciuto di più. Ci è mancato il guizzo. Mi aspetto tanto orgoglio e tanta volontà al ritorno. Ribaltare questo risultato non sarà facile. Se c’è una squadra che ci può riuscire, come ho detto ai miei giocatori, siamo noi”, ha aggiunto il tecnico rossonero.

Poi aggiunge: “All’inizio abbiamo mantenuto troppo il 2 contro 1 su Lukaku. Siamo andati alti, ma senza essere aggressivi. Loro hanno qualità per saltarti. Il fuorigioco sul calcio d’angolo da cui è nato il gol della Roma sembrava esserci e Abraham ha colpito la palla di mano in area nel finale”, ha spiegato poi Pioli. L’allenatore del Milan, in vista del ritorno di giovedì prossimo, ci crede ancora: “Servirà lucidità per ribaltare il risultato. La nostra partita di stasera è stata discreta, ma non ottima. Leao e Pulisic sono in fiducia e da loro, anche in una serata no, ti puoi aspettare una giocata. Ho fatto i cambi quando pensavo fosse giusto”.