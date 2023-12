Rakow-Atalanta, Gasperini: “Abbiamo dato un buon contributo per il ranking”

“In questo momento siamo l’unica squadra italiana arrivata prima nel girone, quindi al ranking abbiamo già dato un buon contributo. Quando abbiamo cominciato a giocare le coppe qualcuno diceva ‘Che ci fa l’Atalanta nelle coppe?’, in questi anni siamo riusciti a dare il nostro contributo e continuiamo a cercare di farlo con i risultati, con una giornata di anticipo ottenendo il primo posto, in un girone tutt’altro che semplice. Per noi è già un bel traguardo”. Queste le dichiarazioni del tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Rakow. Tanti giovani e tanti big lasciati a casa per i bergamaschi che hanno il pass per gli ottavi di Europa League già in tasca. “Era difficile preventivare di riuscire ad arrivare al primo posto all’ultima partita, tutti pensavamo fosse questa quella decisiva – spiega -. Abbiamo giocato cinque buone gare, è stato veramente un buon girone, che ci ha permesso di poter recuperare un po’ di giocatori che sono a casa, anche se non sono tantissimi gli infortuni”. L’intenzione però è di fare “una partita seria, la migliore possibile, senza esperimenti”. Poi spiega: “Carnesecchi, Hateboer, Holm, Adopo, Pasalic, Zortea, Muriel, Miranchuk, De Ketelaere, questa è l’Atalanta. Quindi siamo venuti qui a cercare di fare la nostra partita come sempre. Siamo venuti qui per perdere? Siamo venuti qui per giocare, sicuramente è un’occasione per tanti di riconfermarsi e per tanti di fare qualche passo in avanti, mi sembra che facciano parte della rosa dell’Atalanta”.