Playoff Europa League 2022/2023: Siviglia a valanga sul PSV con super Ocampos

I risultati delle partite delle 21:00 per quanto riguarda l’andata dei playoff di Europa League 2022/2023. Il Siviglia sfrutta alla grande il vantaggio ambientale nella sfida contro il PSV Eindhoven: è En-Nesyri a sbloccare il risultato in pieno recupero di prima frazione, con un ottimo taglio sul primo palo a sfruttare l’assist di Navas. Nel secondo tempo va in scena lo show di Ocampos: l’ex Genoa e Milan trova prima il raddoppio con un gran tiro al volo di sinistro che si insacca dopo aver sbattuto sul palo, e poi con un tacco illuminato serve l’accorrente Gudelj per il 3-0 al 55′. È il gol che permette agli andalusi di gestire la seconda parte di frazione, assicurandosi un grande vantaggio in vista del ritorno.

Tanti gol e spettacolo anche in Bayer Leverkusen-Monaco. Gli ospiti passano in vantaggio già al 9′ grazie all’incredibile pasticcio di Hradecky, troppo sicuro sul pressing di Embolo, che di fisico ma senza far fallo ostacolo il portiere finlandese, il quale finisce per farsi autogol. Il gol del pareggio arriva nel secondo tempo, ed è spettacolare: Wirtz semina il panico nella metà campo avversaria, poi è Diaby a finalizzare da pochi passi dopo un altro controllo palla da manuale. Wirtz si ripete al 59′ con un altro dribbling ubriacante, a cui segue una rasoiata vincente sul secondo palo. Diatta al 74′ segna il 2-2, ed è poi Disasi al 92′ a siglare il gol della vittoria con una bordata dai 25 metri.

Con una vittoria in casa e una in trasferta, il quadro viene completato dal pareggio per 1-1 tra Sporting e Midtjylland. I danesi si portano in vantaggio a sorpresa al 77′ con ancora un portiere protagonista in negativo: Adan sbaglia completamente il rinvio e serve Ashour, che ringrazia e dalla distanza insacca lo 0-1. A riaggiustare la situazione è capitan Coates, che al 94′ insacca di testa nell’ultima azione della partita.