Pagelle Juventus-Nantes 1-1, voti e tabellino andata playoff Europa League 2022/2023

Le pagelle di Juventus-Nantes 1-1 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per l’andata dei playoff di Europa League 2022/2023. All’Allianz Stadium partita sfortunata per i bianconeri, che la sbloccano con Vlahovic, sembrano gestire ma si fanno beffare da Blas in contropiede. Nel finale traverse, pali, palle che non entrano di un soffio e tante altre occasioni non sfruttate. Di seguito ecco le pagelle di Juventus-Nantes.

GLI HIGHLIGHTS

JUVENTUS (3-4-2-1): Szczesny 6; Danilo 6.5, Bremer 6, Alex Sandro 5.5; De Sciglio 6 (28′ st Cuadrado sv), Fagioli 5 (18′ st Kostic 6), Paredes 5.5 (18′ st Locatelli 6), Rabiot 6; Di Maria 6.5 (28′ st Soulè sv), Chiesa 7; Vlahovic 6.5 (41′ st Kean). In panchina: Pinsoglio, Crespi, Gatti, Bonucci, Rugani, Iling-Junior. Allenatore: Allegri 6.

NANTES (4-2-3-1): Lafont 6.5; Centonze 6, Castelletto 6.5 (43′ st Guessand sv), Girotto 6, Pallois 6 (37′ st Corchia sv); Moutoussamy 5.5; Chirivella 6 (31′ st Mollet sv); Blas 6.5, Sissoko 6, Coco 6 (31′ st Traorè sv); Mohamed 6 (31′ st Simon sv). In panchina: Descamps, Petric, Doucet, Diaz. Allenatore: Kombouarè 6.5.

ARBITRO: Joao Pinheiro (Por) 6.

RETI: 13′ pt Di Maria, 15′ st Blas.

NOTE: cielo sereno, terreno in perfette condizioni. Ammoniti: Castelletto, Chiesa, Mohamed, Danilo, Corchia. Angoli: 5-3 per il Nantes. Recupero: 1′; 5′. (