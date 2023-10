Pagelle Sturm Graz-Atalanta 2-2: voti e tabellino Europa League 2023/2024

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Sturm Graz-Atalanta, match valevole per la terza giornata della fase a gironi dell’Europa League 2023/2024. I padroni di casa partono forte e sbloccano la partita grazie ad una deviazione sfortunata di Toloi che beffa Musso e sblocca la partita. La reazione dell’Atalanta è importante e, alla fine della prima frazione di gioco, ci pensa Luis Muriel a ribaltare gli austriaci grazie ad una doppietta d’autore. Lo Sturm Graz ad inizio secondo tempo rimane anche in inferiorità numerica per l’espulsione di Hierlander. Il match sembra in mano all’Atalanta che però diminuisce il ritmo e, intorno all’80’, subisce il gol del pareggio: rigore per fallo di mano di Kolasinac, Horvat dal dischetto non sbaglia e fa 2-2. Tanti rimpianti per i ragazzi di Gasperini che comunque portano a casa un punto importante in ottica qualificazione.

LE PAGELLE E I VOTI DI STURM GRAZ-ATALANTA

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen 6; Gazibegovic 5.5, Affengruber 6, Wuthrich 5.5 (17’st LavalEe 6), Dante 5; Hierlander 4.5, Stankovic 6.5, Prass 7 (25’st Boving 6.5); Kiteishvili 7 (17’st Javi Serrano 6.5); Sarkaria 5.5 (32’st Horvat 6.5), Jatta 6.5 (17’st Wlodarczyk 7). In panchina: Maric, Obi, Johnston, Borkovic, Teixeira, Schnegg, Fuseini. Allenatore: Ilzer 6.5.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso 6.5; Toloi 5.5 (36’st Scalvini sv), Djimsiti 6, Kolasinac 5; Zappacosta 6 (32’st Bakker 5.5), De Roon 6, Ederson 6.5, Ruggeri 6 (19’st Hateboer 6); Koopmeiners 5.5; Muriel 7.5 (19’st Scamacca 6), Lookman 6 (19’st De Ketelaere 5.5). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Holm, Pasalic, Adopo, Bonfanti, Miranchuk. Allenatore: Gasperini 5.5.

ARBITRO: Strukan (Croazia) 5

RETI: 13’pt Prass, 34’pt, 52’pt (rig) Muriel, 35’st Wlodarczyk (rig).

NOTE: terreno di gioco in pessime condizioni.

Spettatori: 14.205. Espulsi: 7’st Hierlander per doppia ammonizione.

Ammoniti: Kiteishvili, Lookman, Bakker.

Angoli: 4-6.

Recupero: 7’pt, 6’st