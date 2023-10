Incredibile a Vienna, durante Sinner-Sonego parte la musica: “Chi non salta è un gobbo juventino” (VIDEO)

di Redazione 105

Ha davvero dell’incredibile quanto successo a Vienna dove è in corso di svolgimento il torneo di tennis Atp 500. Sul cemento austriaco, nel corso di un cambio campo del derby tutto italiano tra Jannik Sinner e Lorenzo Sonego, è stata messa la canzone ‘Sarà perché ti amo’ dei Ricchi e Poveri in una versione rivisitata dove contiene un chiaro sfottò alla Juventus: “Stringimi forte e stammi più vicino e chi non salta è un gobbo juventino”. Ecco il video e l’audio di quanto è accaduto. Chissà come l’avrà presa Sonego, tifoso sfegatato del Torino. Il derby, per la cronaca, è finito 6-2 6-4 in favore di Sinner.