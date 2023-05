Pagelle Siviglia-Juventus 2-1: voti e tabellino Europa League 2022/2023

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Siviglia-Juventus, match valevole per la semifinale di ritorno dell’Europa League 2022/2023. In Andalusia partita vivace e con tante occasioni da gol da una parte e dall’altra, soprattutto nella prima frazione di gioco. Moise Kean colpisce il palo, mentre Di Maria davanti al portiere prova un sombrero che però non porta a niente. Dall’altro lato Szczesny compie un paio di interventi prodigiosi. Nella ripresa il Siviglia preme di più, ma Vlahovic, appena entrato, timbra il gol del vantaggio. La Juventus non riesce a ripartire ed è un assedio totale: i padroni di casa trovano l’1-1 con un gran gol di Suso e nel finale si salvano grazie a due interventi prodigiosi da parte dell’estremo difensore. Ai tempi supplementari Lamela sigla il gol del vantaggio che fa impazzire di gioia il pubblico di casa. La Juventus ci prova, crea anche la palla gol del 2-2, ma si deve arrendere: Siviglia in finale, Juventus eliminata.

IL VIDEO DEI GOL E DEGLI HIGHLIGHTS

SIVIGLIA (4-2-3-1): Bono 6.5; Navas 6.5 (1′ sts Papu Gomez sv), Badé 6, Gudelj 5.5, Acuña 6; Fernando 6, Rakitic 6; Ocampos 6.5 (25′ st Lamela 7), Oliver Torres 5.5 (17′ st Suso 7.5) (13′ st Rekik sv), Bryan Gil 6.5 (10′ pts Montiel 6); En-Nesyri 5.5. In panchina: Bueno, Dmitrovic, Flores, Hormigo, Mir, Telles. Allenatore: Mendilibar 6.5

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny 7; Gatti 6.5, Bremer 5.5, Danilo 6; Cuadrado 5.5 (1′ sts Milik sv), Fagioli 6 (41′ pt Paredes 6.5), Locatelli 6 (41′ st Miretti 6), Rabiot 6.5, Iling-Junior 6.5 (41′ st Kostic 6); Di María 5 (18′ st Chiesa 4.5), Kean 6.5 (18′ st Vlahovic 7.5). In panchina: Pinsoglio, Perin, Alex Sandro, Rugani, Barbieri. Allenatore: Allegri 6

ARBITRO: Makkelie di Willemstad 5

RETE: 20′ st Vlahovic, 27′ st Suso, 5′ pts Lamela

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni.

Espulso per doppia ammonizione Acuna. Ammoniti: Suso, Montiel, Kean, Danilo, Paredes, Acuna.

Angoli: 18-9.

Recupero: 3′ pt, 2′ st; 1′ pts, 4′ sts