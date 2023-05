Pagelle Basilea-Fiorentina 1-3 dts, voti e tabellino semifinale ritorno Conference League 2022/2023

Le pagelle e il tabellino di Basilea-Fiorentina 1-3, match valevole per il ritorno della semifinale di Conference League 2022/2023. Al St. Jakob Park non sono bastati i 90′ regolamentari per decidere la squadra finalista. A trionfare è la Fiorentina, che trova all’ultimo respiro dei tempi supplementari il gol che vale la qualificazione con Barak al termine di una lunghissima partita dalle mille emozioni.

La partita era iniziata bene per i toscani, avanti con Nico Gonzalez al 35′ del primo tempo. Nella ripresa il Basilea aveva pareggiato con Amdouni, ma ancora Gonzalez in mischia ha segnato la rete che è valsa l’accesso ai supplementari. Con il passare dei minuti la superiorità della Fiorentina è apparsa evidente, poi ai supplementari anche la sospensione per il malore di un tifoso viola nel settore ospiti. I soccorsi, la ripresa e poi il gol di Barak per una vera e propria apoteosi.

GLI HIGHLIGHTS (VIDEO)

Le pagelle e il tabellino

Basilea: Hitz 7, Lang 6, Nuhu 6, Pelmard 5.5, Ndoye 6.5, Xhaka 5.5 (87′ Frei 6) , Burger 5 (106′ Males 6), Calafiori 6, Augustin 5.5 (81′ Zeqiri 6), Amdouni 6.5, Diouf 6.

A disposizione: Salvi, De Mol, Fink, Essiam, Vogel, Kade, Novoa, Millar.

Allenatore: Vogel 6

Fiorentina: Terracciano 6, Biraghi 6.5, Igor 4.5 (57′ Ranieri 6.5), Milenkovic 6.5, Dodò 6, Castrovilli 6 (120′ Mandragora sv), Amrabat 7, Bonaventura 6.5 (106′ Barak 7), Brekalo 5 (46′ Ikoné 6), Cabral 6 (91′ Jovic 6), Gonzalez 7.5.

A disposizione: Cerofolini, Saponara, Venuti, Martinez Quarta, Duncan, Sottil, Kouamé.

Allenatore: Italiano 6.5

Arbitro: Josè Maria Sanchez 6

Marcatori: 35′, 72′ Nico Gonzalez, 55′ Amdouni, 128′ Barak

Ammoniti: Igor, Ranieri, Burger, Nico Gonzalez, Ikoné, Dodò, Bonaventura

Recupero: 1′ primo tempo, 3′ secondo tempo

Note: partita sospesa per circa 10′ nel secondo tempo supplementare per il malore di un tifoso nel settore ospiti.