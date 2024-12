Le pagelle di Roma-Braga 3-0 con i voti ai protagonisti e il tabellino del match valido per la sesta giornata dell’Europa League 2024/2025. All’Olimpico giallorossi straripanti nel primo tempo e persino un po’ spreconi, visto che dopo la rete di Pellegrini, che prova così a riappacificarsi con la piazza, sono tante le occasioni non sfruttate dai capitolini, tra legni e mira imprecisa. Davvero in difficoltà i portoghesi nel primo tempo che si chiude con una sola rete di vantaggio per la squadra di casa, nella ripresa è Saud Abdulhamid a firmare il raddoppio che è anche il suo primo gol con questa maglia. Sempre il terzino saudita protagonista nell’azione che porta all’espulsione del portiere ospite, in undici contro dieci i ragazzi di Ranieri gestiscono e nel recupero Hermoso firma il tris definitivo. Di seguito ecco i voti ai protagonisti.

GLI HIGHLIGHTS

LE PAGELLE DI ROMA-BRAGA 3-0

IL MIGLIORE – Saul Abdulhamid, voto 8. Semplicemente straripante a destra, l’esterno saudita si riscatta definitivamente e mostra il suo potenziale. Da oggetto misterioso a protagonista sulla corsia giallorossa, Ranieri è riuscito a rivitalizzarlo e lui, dopo il primo assist, oggi piazza un gol e propina l’espulsione del portiere avversario.

IL PEGGIORE – Robson Bambu voto 4. Va completamente in tilt per tutta la partita ed è l’anello debole di una difesa piena di anelli deboli all’Olimpico. Mai allineato, spesso saltato, raramente puntuale nelle chiusure: una prestazione da horror.

LA PARTITA DEL MISTER – Claudio Ranieri, voto 7. Azzecca l’11 titolare, azzecca i cambi e le rotazioni. La sua cura sembra funzionare, anche se il Braga di oggi era davvero poca cosa. Ma ritrova il vero Pellegrini e lancia Abdulhamid, e soprattutto ritrova la vittoria in Europa, sistemando in parte la classifica.

L’ARBITRO – Daniel Siebert voto 6.5. Non è nuovo a errori, alcuni clamorosi come quello ai Mondiali in Qatar in Uruguay-Ghana o nella sfida tra Milan e Chelsea in Champions League, stasera è aiutato da una partita senza storia. Vede bene sull’espulsione del portiere portoghese, bravi i suoi assistenti in due letture di fuorigioco al limite.

ROMA (3-4-2-1): Svilar 6; Mancini 7, Hummels 7 (28’st Hermoso 7), Ndicka 7; Abdulhamid 8, Pisilli 6.5 (40’st Le Fee sv), Kone 8, Zalewski 7; Soulè 5.5 (28’st El Shaarawy 6.5), Pellegrini 7 (28’st Saelemaekers 6); Dybala 7 (1’st Dovbyk 6). In panchina: Marin, Ryan, Angeliño, Shomurodov, Çelik, Baldanzi, Sangare. Allenatore: Ranieri 7.

BRAGA (4-3-3): Matheus 4.5; Ferreira 5.5, Oliveira 5, Bambu 4 (1’st Marin 5), Fernandes 5; Gorby 5, Moutinho 5.5 (11’st Zalazar 5.5), Gharbi 5 (25’st Hornicek 6); Martinez 5.5, El Ouazzani 5 (29’st Fernandez sv), R.Horta 5 (11’st A.0Horta 5.5). In panchina: Tiago Sá, Gómez, Vitor Carvalho, Ribeiro, Arrey-Mbi, João Marques, Noro. Allenatore: Carvalhal 5.

ARBITRO: Siebert (Germania) 6.5.

RETI: 11’pt Pellegrini, 2’st Abdulhamid, 46’st Hermoso.

NOTE: serata serena, terreno in buone condizioni. Al 23’st espulso Matheus. Ammoniti: Fernandes, R.Horta, Hummels. Angoli: 13-5. Recupero: 1′ pt, 4′ st.