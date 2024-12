Le pagelle con i voti e il tabellino di Fiorentina-Lask 7-0, match valido per la quinta giornata della Conference League 2024/2025. Vittoria schiacciante dei ragazzi di Palladino, che rifilando addirittura sette reti agli austriaci, trovando la via del gol in ogni modo. Successo già in ghiaccio a fine primo tempo grazie alla marcature di Sottil, Ikoné e Richardson. Nella ripresa arriva la doppietta di Sottil e il gol di Mandragora, mentre nel finale un’autorete e un rigore trasformato da Gudmundsson completano l’opera e arrotondando il risultato finale.

Difficile trovare un migliore in campo stasera nella Fiorentina vista l’ottima prestazione di squadra. Probabilmente la palma spetta a Sottil con i due gol e l’assist messi a referto, peraltro in appena 61 minuti di gioco, ma meritano applausi anche gli altri autori dei gol e la linea difensiva. Chi invece ha qualcosa da recriminare è Moise Kean, che si è visto annullare una rete al secondo minuto di gioco per un controverso tocco di mano e non è riuscito ad aggiungersi al tabellino. Ciò che contava, però, era solo vincere e la squadra di Palladino l’ha fatto in maniera netta e convincente.

Pagelle Fiorentina-Lask, voti e tabellino Conference League 2024/2025

FIORENTINA (4-2-3-1): Martinelli 6; Kayode 6, Martinez Quarta 6.5, Ranieri 6 (1’st Moreno 6), Parisi 6.5; Richardson 7 (31’st Harder sv), Mandragora 7; Ikonè 7 (22’st Colpani 6), Kouame 6.5, Sottil 7.5 (14’st Beltran 6); Kean 6 (14’st Gudmundsson 6.5).

In panchina: Terracciano, De Gea, Dodo, Comuzzo, Gosens, Adli, Rubino.

Allenatore: Palladino 6.5.

LASK (4-2-3-1): Jungwirth 5; Stojkovic 4.5, Taloverov 5, Smolcic 4.5, Bello 5; Jovicic 5, Bogarde 5.5; Flecker 5, Zulj 5.5, Berisha 5; Entrup 5 (8’st Ljubicic 5.5)

In panchina: Lawal, Schillinger, Galvez, Renner, Horvath, Haider, Taoui, Midzic.

Allenatore: Schoop 5.

ARBITRO: Berke (Ungheria) 6.

RETI: 10’pt e 13’st Sottil, 22’pt Ikonè, 39’pt Richardson, 24’st Mandragora, 36’st Stojkovic (aut), 39’st Gudmundsson (rig).

NOTE: serata umida, terreno in ottime condizioni. Spettatori: 11.190 per un incasso di 144.744 euro. Ammoniti: Jovicic. Angoli: 5-1 per la Fiorentina. Recupero: 4′ pt, 2′ st.