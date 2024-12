Sonora sconfitta per la Juventus in occasione della quinta e penultima giornata della fase a gironi di Women’s Champions League 2024/25. Già eliminate dopo la doppia sconfitta contro l’Arsenal (4-0 a Torino e 1-0 a Londra), le bianconere sono volate in Germania per l’ostica trasferta contro il Bayern Monaco e ne sono uscite con le ossa rotte. La squadra tedesca, già sicura dei quarti di finale ma reduce dal pareggio contro il Vålerenga alla quarta giornata, ha infatti avuto la meglio con un netto 4-0. Damnjanovic, Harder, Buhl, Sehitler: queste le autrici delle reti che hanno deciso il match. Nulla da fare per le ragazze di Max Canzi, che chiuderanno il girone mercoledì prossimo ospitando il Vålerenga.