Masters 1000 Montecarlo: Sonego ci prova, ma Humbert la spunta al terzo set

Si ferma la corsa di Lorenzo Sonego nel Masters 1000 di Montecarlo. Il torinese perde in rimonta contro Humbert al terzo set negli ottavi di finale del torneo del Principato. 5-7 6-3 6-1 il punteggio a favore del francese, che ha tirato su una partita che sembrava persa. Qualche rammarico per Sonego, che nel secondo set ha avuto tre palle per salire sopra di un break (7-5 3-2 e 0-40 su servizio di Humbert). Da quelle occasioni mancate, l’azzurro è calato e il francese ha alzato nettamente il livello lasciano due soli game a Sonego nell’ultimo set e mezzo. Resta comunque positivo il torneo del torinese, che rientrerà da lunedì in top 50 (live ranking 47°). Humbert accede ai quarti di finale, dove affronterà il traballante Ruud, e ritocca il suo best ranking (13° live con sorpasso su Shelton).

LA PARTITA

Il primo set non regala particolari emozioni. Al via, entrambi sbagliano diversi colpi, poi il francese acquista solidità e trova la prima palla break sul 3-4. L’azzurro, però, non manca di tenacia e la annulla, per poi conquistare il game. Successivamente, è Sonego a conquistare la palla break, a sua volta annullata dall’avversario. Il primo break della serata è firmato da Lorenzo Sonego e vale il 6-5. L’italiano ottiene il set al game successivo, vincendo 7-5 dopo un’ora in campo.

Il secondo set prosegue sulla scia del primo. Humbert molto in difficoltà, soprattutto dal lato del dritto, e Sonego costantemente in spinta da fondo campo. Sul 2-2, il francese commette tre errori con il dritto e va sotto 0-40 sul suo servizio. L’azzurro è troppo remissivo e non riesce a incidere in risposta e Humbert risale, con anche alcuni meriti personali, fino ai vantaggi. Serie di punti che continua e il francese resta al comando del secondo parziale sul 3-2. Inerzia della partita che inizia a girare verso il transalpino che, sul 4-3, si guadagna le prime due palle break del set. Sonego non ci sta e mette due prime cariche portando il game ai vantaggi. Humbert prende fiducia e, al quarto tentativo del game, riesce a strappare per la prima volta il servizio al torinese. Il francese non trema sul 5-3 e chiude il secondo set 6-3 in un’ora e un minuto di gioco.

Terzo set che si apre nel peggiore dei modi per Sonego. Un dritto spinto fuori dal nastro e due palle break giocate con troppa fretta e l’azzurro si espone a una pericolosa palla break. Il torinese è bravo a salvarla, ma ai vantaggi Humbert alza il livello e si porta avanti di un break. Il francese conferma il vantaggio e sale 2-0. Sonego annulla due palle del 3-0 e resta in scia sul 2-1 e servizio Humbert. Il francese non sbaglia più, tiene la battuta e si guadagna due palle del doppio break sul 3-1 15-40. Primi cenni di resa di Sonego, che sbaglia di dritto e scivola sul 4-1 e palline a Humbert. Partita ormai in archivio e arriva il terzo break di Humbert, che chiude 5-7 6-3 6-1 dopo quasi tre ore di gioco.