Coppa Italia Serie C 2023/2024, ottavi di finale: tabellone e accoppiamenti

Prosegue la Coppa Italia di Serie C 2023/2024, ecco allora di seguito il tabellone aggiornato per quanto riguarda gli ottavi di finale della competizione organizzata dalla Lega Pro. Con la disputa del secondo turno (sedicesimi di finale) si sono qualificate sedici squadre che si sfideranno in una gara secca a eliminazione diretta, racchiuse in due gruppi da otto compagini con quattro accoppiamenti per ciascuno dei “gironi” che tengono conto di criteri geografici. Di seguito ecco allora tabellone e accoppiamenti degli ottavi di Coppa Italia Serie C.

TABELLONE OTTAVI COPPA ITALIA SERIE C

Padova o Giana Erminio vs Lumezzane o Arzignano Valchiampo

Vicenza o Pro Patria vs Triestina o Renate

Spal o Lucchese vs Juventus U23 o Torres

Virtus Entella o Alessandria vs Novara o Pontedera

Pescara o Pineto vs Giugliano o Latina

Cesena o Vis Pesaro vs Rimini o Perugia

Catania o Picerno vs Crotone o Brindisi

Avellino o Foggia vs Turris o Juve Stabia