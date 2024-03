Pagelle Atalanta-Sporting Lisbona 2-1, voti e tabellino ritorno ottavi Conference League 2023/2024

Il tabellino con i voti di Atalanta-Sporting Lisbona, sfida valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Non è una brutta ‘Dea’ quella che si vede nei primi 45′, ma se da un lato le occasioni non vengono sfruttate, con in particolare il portiere Israel che si oppone a Scamacca con una prodezza, dall’altro i portoghesi trovano il vantaggio alla prima chanche utile. La difesa orobica si fa sorprendere dal tocco di Gyokeres e Goncalves – che si fa male e sarà costretto a uscire poco dopo – solo davanti a Musso va in rete. La mole di gioco prodotta dalla squadra di Gasperini però trova risultati a inizio ripresa: non passa neanche un minuto che sul secondo palo Lookman si fa trovare pronto per l’1-1. Poi, prima del 60° di gioco, Scamacca la ribalta con un piatto in area. Il finale è di pura sofferenza, ma la squadra italiana riesce a conquistare i quarti.

IL TABELLINO

ATALANTA (3-4-3): Musso 6.5; Djimsiti 6.5, Hien 7, Kolasinac 6.5; Holm 6.5, Ederson 6 (19’st Koopmeiners 6), De Roon 6.5, Bakker 5.5 (1’st Zappacosta 6); Miranchuk 6 (31’st Pasalic 6.5), Scamacca 6.5 (19’st De Ketelaere 6), Lookman 7 (40’st Touré sv). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Toloi, Ruggeri, Adopo, Hateboer, Scalvini. Allenatore: Gasperini 7

SPORTING (3-4-3): Israel 6; St.Juste 5 (30’st Quaresma 6), Diomande 5, Inácio 5.5; Esgaio 5 (16’st Catamo 6), Gonçalves 6.5 (36’pt Bragança 6), Hjulmand 6, Reis 5 (16’st Nuno Santos 6); Edwards 5, Gyökeres 5.5, Trincão 5.5 (30’st Paulinho 5). In panchina: Diogo Pinto, Silva, Coates, Luis Neto, Fresneda, Pontelo, Koindredi. Allenatore: Amorim 5.5

ARBITRO: Schärer (Svizzera) 6

RETI: 33’pt Gonçalves, 1’st Lookman, 14’st Scamacca

NOTE: serata serena, terreno di gioco in buone condizioni. Ammoniti: Holm. Angoli: 3-3. Recupero: 2’pt, 4’st.