Serie C 2023/24: tris Juve Stabia sul Potenza, pari tra Crotone e Audace Cerignola

Quarta giornata di Serie C 2023/24: la Juve Stabia cala il tris sul Potenza, termina 3-0. Doppio vantaggio per le vespe già nella prima frazione di gioco: al quinto minuto è Candellone a sbloccare il risultato di testa su assist di Piovanello. E’ poi Romeo a firmare il raddoppio al 41esimo. Il giocatore riceve bene da Leone, e con un dribbling secco la mette con un destro all’angolino. Seconda frazione giocata con ritmi più bassi, ma conclusa con il tris dei padroni di casa. A mettere il sigillo sul match è ancora l’attaccante numero 7 che, dopo un’ottima prestazione, mette la firma su una doppietta personale. Pari tra Crotone e Audace Cerignola. Incredibile quanto successo nel match dell’Ezio Scida: nella prima frazione nessuno la riesce a sbloccare, nonostante le diverse occasioni. Tante le chance per i padroni di casa, bene soprattutto Tribuzzi e Tumminello. Nella ripresa, due le marcature, ma entrambe nel recupero finale. Illude gli ospiti il gol messo a segno da Ruggiero al 90esimo, immediato il nuovo pareggio dei rossoblù con Gomez. Termina 1-1.