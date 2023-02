Nantes, lo striscione contro la Juventus: “27 anni di trucchi e imbrogli”

di Redazione 20

“Club de la triche, de la magouille et de la répression. Depuis 27 ans, toujours le même leitmotiv“, ovvero: “Club di imbrogli trucchi e repressione … 27 anni sempre lo stesso leitmotiv”. E infine un insulto in italiano. Nella curva del Nantes, durante la partita contro la Juventus di Europa League, è apparso uno striscione offensivo nei confronti dei bianconeri e della loro storia. I 27 anni a cui si riferiscono gli ultras francesi sono quelli passati dall’ultima sfida fra Nantes e Juventus, semifinale della Champions League 1996, poi vinta dalla Vecchia Signora. Anche questa sfida, come quella del 1996, ha sorriso alla Juventus, che ora si augura lo stesso esito finale.