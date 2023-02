Ciclismo, UAE Tour 2023 quinta tappa oggi in tv: percorso, orari e diretta streaming

La quinta tappa dello UAE Tour 2023 porta la corsa da Al Marjan Island a Umm al Quwain dopo 182 chilometri che ancora una volta dovrebbero sorridere ai velocisti. Strade ampie e pianeggianti nel deserto caratterizzeranno la frazione odierna, con gli sprinter che potrebbero nuovamente giocarsi il successo in volata. Juan Sebastian Molano cercherà di bissare il successo di 24 ore prima, ma occhio anche all’ipotesi vento che potrebbe tornare a creare scompiglio anche in ottica classifica generale. Di seguito tutte le informazioni per seguire la tappa in tempo reale.

UAE TOUR 2023: CALENDARIO TAPPE E PROGRAMMA COMPLETO

Il percorso e l’altimetria della quinta tappa

ORARI, TV E STREAMING – I corridori prenderanno il via dal chilometro zero alle ore 9:35 italiane, con l’arrivo che è previsto intorno alle 13:30. La quinta tappa dello UAE Tour 2023 sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 2 a partire dalle 11:50, ma non mancheranno le opzioni per la diretta streaming grazie a Sky Go, Eurosport.it, Discovery+, Dazn e Now Tv. Sportface vi terrà aggiornati sui risultati e le classifiche.