Highlights e gol Roma-Salisburgo 2-0: Europa League 2022/2023 (VIDEO)

di Giorgio Billone 90

Il video con gli highlights e i gol di Roma-Salisburgo 2-0, match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2022/2023. All’Olimpico i giallorossi passano in vantaggio grazie al gol di Belotti e raddoppiano con Dybala, trovandosi dunque in una situazione per la quale sarebbero qualificati agli ottavi. Nella ripresa difesa strenua e ordinata e il risultato non cambia. Di seguito ecco le immagini salienti.

LE PAGELLE