Nantes-Juventus, Calvo: “Siamo sempre condannati a vincere, Pogba ormai in gruppo”

“Sicuramente questa è una partita importante, nell’eliminazione diretta bisogna affrontarla come una finale. La stagione comunque si costruisce partita su partita, è ancora lunga. Noi alla Juventus siamo condannati alla vittoria, partita importante ma la sappiamo affrontare”. Lo ha detto il chief football officer della Juventus, Francesco Calvo, prima del match col Nantes in Europa League: “Pogba si sta allenando con regolarità, ha fatto la rifinitura ieri, è ormai in gruppo, sta recuperando la condizione e speriamo di averlo il prima possibile”.

Sulla giustizia sportiva: “Ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport? La scadenza è la prossima settimana, per cui lo presenteremo nei primi giorni della prossima settimana. All’inizio ci ha scombussolato un attimo e confuso, ma ora la squadra è concentrata sul campo. La società cerca di gestire le cose fuori dal campo, la squadra pensa a giocare. Riusciamo a dividere le cose”.