MOVIOLA – Roma-Siviglia, rigore su Ocampos tolto col Var: Ibanez sfiora la palla

Episodio da moviola in Roma-Siviglia con il calcio di rigore in un primo momento concesso per fallo di Ibanez su Ocampos e successivamente revocato dopo l’intervento del Var che per fortuna salva l’arbitro Taylor ed evita un clamoroso e grossolano errore contro i giallorossi. Il difensore brasiliano, infatti, riesce a sfiorare la palla prima di colpire inevitabilmente l’attaccante argentino, quindi giusto non concedere penalty.