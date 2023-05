MOVIOLA – Roma-Siviglia, mani di Fernando: per Taylor e Var niente rigore

Episodio da moviola in Roma-Siviglia con il fallo di mani di Fernando che non viene considerato come punibile con un rigore dall’arbitro Taylor e dal Var. Situazione spinosa perché il tocco del centrocampista andaluso è netto e il braccio non è poi così attaccato al corpo. Va detto che il movimento è a ritrarlo, ma non abbastanza. Il fischietto inglese vede tutto e non ha dubbi, niente rigore, il Var non lo richiama e ci sono comunque alcuni dubbi.