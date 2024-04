MOVIOLA – Roma-Milan, tanti tocchi di mano in area: Marciniak punisce quello di Giroud

Tanti episodi, tra gol, infortuni e casi di moviola nel primo tempo di Roma-Milan. Dopo l’espulsione di Celik per un fallo su Rafa Leao, la squadra rossonera ha protestato per un tocco di mano in area di rigore al 42′. La situazione è confusa. Sono infatti tre i calciatori ad aver toccato col braccio in area di rigore. L’arbitro polacco Marciniak è stato richiamato al Var per giudicare la situazione e concedere eventualmente il calcio di rigore. Smalling e soprattutto Mancini toccano la palla col braccio, ma il direttore di gara punisce quello di Giroud, primo a toccare palla con la mano in area. Niente rigore, anzi punizione in attacco per la Roma di Daniele De Rossi, in 10 uomini per l’espulsione di Celik.