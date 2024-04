Conference League 2023/2024, Aston Villa in semifinale: Lille battuto ai rigori

L’Aston Villa si qualifica per la semifinale di Conference League 2023/2024 ai calci di rigore contro il Lille allo Stade Pierre Mauroy nel ritorno dei quarti di finale di Europa League dopo il 2-1 nei tempi regolamentari per la squadra di casa. Al 15′ la formazione di Fonseca sblocca il risultato. Su cross di Gudmundsson dalla sinistra, Yazici sfodera un mancino in controbalzo e lascia immobile Martinez. La reazione dell’Aston Villa non è immediata. Anzi, Emery perde anche Nicolò Zaniolo che in mezz’ora rimedia un cartellino giallo e un infortunio dopo essere ricaduto di schiena a seguito di un contrasto di gioco. La rete del 2-0, al 68′, nasce dai piedi di Haraldsson che si incarica di un calcio di punizione e pesca il colpo di testa vincente di Andre. All’87’ però l’Aston Villa accorcia le distanze e lo fa grazie ad un disastro della difesa francese. Su cross dalla sinistra, Chevalier perde palla dopo l’uscita alta: la sfera finisce al limite dell’area sui piedi di Cash che calcia e con una deviazione firma la rete che trascina il verdetto ai supplementari e ai rigori. Sbagliano Bentaleb e Andre per il Lille, mentre solo Bailey è impreciso per l’Aston Villa che può continuare la sua avventura europea.