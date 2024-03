MOVIOLA – Brighton-Roma, Azmoun fa gol in rovesciata: ma l’arbitro fischia gioco pericoloso

Episodio da moviola nel corso del primo tempo di Brighton-Roma, match valevole per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League 2023/2024. Al ventiduesimo minuto i giallorossi attaccano sulla fascia destra, cross di Celik (partito in posizione regolare), la palla rimane al centro dell’area di rigore e Azmoun si coordina per una rovesciata perfetta e mette la palla all’angolino. Ma l’urlo dei tifosi e dei giocatori della Roma viene strozzato in gola visto che l’arbitro, il tedesco Felix Zwayer, fischia gioco pericoloso dell’attaccante iraniano. Rivedendo le immagini però si nota come sia il difensore del Brighton ad andare verso la gamba di Azmoun che non fa assolutamente nulla. Un gol che sembra a tutti gli effetti regolare, il Var non interviene. Tante le proteste: De Rossi ammonito.