Milan, Leao: “Questo è il mio miglior momento della stagione”

L’attaccante del Milan Rafael Leao ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria sul campo dello Slavia Praga: “Penso che questo sia il mio momento migliore della stagione. Con Pulisic e Giroud mi trovo bene. Fare gol e assist è il mio lavoro, quando non li faccio, è importante rimanere nel gioco. Sono felice di me stesso, ma anche la squadra sta facendo bene“. Il portoghese ha poi proseguito: “Negli ultimi tre anni, Pioli ha capito come aiutarmi al 100% per fare la differenza. Questo mio buon momento è anche grazie a lui. Non ho preferenze per il sorteggio, l’obiettivo è andare il più lontano possibile dopo l’uscita dalla Champions. Ci sono partite in cui non posso stare sempre largo e cercare altri spazi, altre gare in cui devo chiudere in mezzo e poi ripartire. Questo ho iniziato a capirlo nel corso degli anni. Tutti mi aiutano a essere un giocatore migliore, Pioli mi dice di entrare e divertirmi. Mi piace prendere rischi. Tutti possono fare cose semplici, io cerco di provare qualcosa di diverso. Mi diverto così“.

Sul futuro, Leao ribadisce quanto detto in passato. “Mi sento milanista al 100%. Quando sono arrivato, ho avuto la fortuna di avere Ibrahimovic in campo che mi ha aiutato molto. Mi ha fatto capire di essere arrivato in un club importante. Ibra e Maldini sono due persone che mi hanno aiutato a capire quanto il Milan sia grande. Da piccolo guardavo i tanti campioni che giocavano qui, ma esserci è un’altra cosa. Sono orgoglioso di giocare per questo club e a Milano si sta bene“.