Milan-Roma, De Rossi: “Ho visto il miglior Lukaku da quando sono arrivato”

“La gestione del pallone è stata molto buona per 65, 70 minuti. Ho visto la miglior prestazione di Lukaku da quando sono arrivato. Ci ha aiutato, ha fatto molte sponde. È la partita che vorrei vedere sempre da lui”. A dirlo è stato Daniele De Rossi, ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria esterna della Roma, in Europa League, sul campo del Milan nell’andata dei quarti di finale. “Non avevamo fatto bene in un paio di partite. Nel derby siamo tornati a palleggiare bene e oggi ancora meglio. Abbiamo avuto il coraggio di tenere palla e la forza di difendere negli ultimi minuti. L’atteggiamento visto nel derby e questa sera dobbiamo tenerlo anche in futuro. Dovremo averlo anche a Udine. Partite del genere si devono fare anche in campi più piccoli. A Lecce ci ero rimasto un po’ male per la nostra prestazione”, ha aggiunto De Rossi, che poi conclude soffermandosi sugli aspetti tattici: “Il Milan ha ottimi giocatori dappertutto ma la catena di sinistra è quella più forte, quella che gli ha permesso di vincere tante partite. Abbiamo quindi cercato di fare la scelta di mettere El Shaarawy a destra, con Cristante sempre pronto su Reijnders. L’aspetto mentale è legato a quello tecnico-tattico. Sono orgoglioso della personalità che mostrano i miei giocatori in campo”.