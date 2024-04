Milan-Roma, Mancini: “Buona partita, ma è solo il primo round”. Calabria: “Possiamo cambiare le cose”

“Siamo tutti protagonisti oggi. Non solo io che ho segnato. Quando si vedono giocatori come Pellegrini, Dybala, Lukaku ed El Shaarawy rincorrere tutti gli avversari è più facile per noi compagni”. Lo ha detto, ai microfoni di RaiSport, Gianluca Mancini, autore del gol vittoria della Roma a San Siro contro il Milan nell’andata dei quarti di Europa League. “Abbiamo fatto una buona partita ma è solo il primo round. Siamo felici ma non c’è nulla di fatto. All’Olimpico ci aspetta un’altra grande partita”, ha aggiunto Mancini. “La Roma non vinceva a San Siro dal 2017. Abbiamo vinto il derby sabato e ciò ci ha dato la carica giusta. Siamo stati bravi a soffrire e a tenere la palla. Giovedì c’è un’altra partita. Di certo, adesso abbiamo la consapevolezza di venire qui a San Siro e fare risultato”, ha concluso il difensore giallorosso.

Deluso, ma carico in vista del ritorno, è Davide Calabria. “La Roma ha giocato bene, è una squadra forte ed è in un buon momento. È il calcio e tutto può succedere. Noi volevamo fare meglio, loro sono stati bravi a sfruttare la prima occasione”, ha detto ai microfoni di BeinSports. “Credo sia stata una partita equilibrata, non abbiamo sfruttato le nostre occasioni. Fa parte del calcio. Dobbiamo guardare avanti perché c’è tutta una partita per cambiare le cose. Vogliamo vincere al ritorno”, ha aggiunto il capitano rossonero.