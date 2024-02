Milan-Rennes, oltre tremila tifosi francesi scortati dagli agenti a San Siro

Per garantire il mantenimento dell’ordine pubblico a Milano, il Questore Giuseppe Petronzi ha predisposto che i tifosi francesi del Rennes venissero scortati dagli agenti fino allo stadio Meazza, dove staserà il Milan giocherà i playoff di Europa League contro un’altra formazione rossonera come quella transalpina. Nelle prime ore del pomeriggio, oltre 3.000 tifosi transalpini si sono radunati all’Arco della Pace e, verso le ore 16.30 si sono diretti verso la fermata della metro Pagano per dirigersi alla stazione Lotto. Giunti a destinazione con circa 6.000 unità, i supporters bretoni sono stati indirizzati verso il prefiltraggio e non si sono registrati scontri.