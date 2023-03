La Roma vola ai quarti di finale di Europa League: Mourinho fa le barricate, la Real Sociedad non passa

La Roma scrive un trattato di Mourinhismo e conquista la qualificazione ai quarti di finale di Europa League. Dopo il 2-0 dell’andata, ai giallorossi basta uno 0-0 per fermare la Real Sociedad all’Anoeta. Ruvida, solida, anche fortunata. La squadra di Josè Mourinho si concede la barricata e arriva con il pass europeo in tasca al derby di domenica contro la Lazio. Domani è previsto il sorteggio dei quarti e la Roma sogna un altro cammino come quello della scorsa stagione. L’avvio sembra mostrare una Roma intraprendente, coraggiosa, poco propensa a pensare solo a difendersi. La prima occasione è della Roma e nasce su uno schema da calcio piazzato: Pellegrini libera al tiro Dybala che calcia, Sorloth devia e per poco non beffa il portiere Remiro. La Real Sociedad non sta a guardare e arriva al tiro con Mendez (25’) e Merino (31’), ma Rui Patricio blocca. Al 42’ Mourinho perde Karsdorp, finito ko dopo un colpo alla testa ricevuto da Rico: dentro Zalewski. L’olandese dovrà essere valutato in vista della stracittadina. Nel finale del primo tempo la Roma colpisce sugli sviluppi di un angolo, ma il var si accorge del tocco col braccio di Smalling e cancella il gol. Da qui inizia un’altra partita, un monologo. In avvio di ripresa la Real Sociedad parte forte. Al 47’ Mendez crossa in area, Sorloth è tutto solo ma di testa manda alto. Gli spagnoli fanno la partita e la squadra di Mourinho fatica ad orchestrare un contropiede. Al 68’ la formazione spagnola arriva di nuovo ad un soffio dall’1-0. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Oyarzabal sfugge alla marcatura di Wijnaldum e calcia: Rui Patricio respinge e il nazionale spagnolo sulla seconda chance trova solo la traversa e la riga di porta. La Roma tira un sospiro di sollievo e al 75’ si salva ancora sempre sulle palle da fermo, oggi stranamente unico punto debole dei giallorossi: cross in area dalla destra, Zubeldia prende il tempo a tutti ma non inquadra la porta di testa. Dybala esce al 76’ con Belotti, reduce da un intervento di riduzione alla frattura alla mano. Spazio ad El Shaarawy e Abraham. Più energie per tenere lo 0-0. Le barricate dei giallorossi spengono ogni ambizione di rimonta degli spagnoli, in 10 nel recupero per doppio giallo a Fernandez. La squadra di casa chiude con 565 passaggi completati, contro i 110 dei capitolini. Ma non basta ad Alguacil, mentre le prove sontuose di Mancini, Smalling e Ibanez sono il biglietto da visita di questa trasferta spagnola. Al sorteggio di domani (ore 13:00) ci sarà anche la Roma. “La partita più importante è quella con la Real Sociedad. Venerdì la partita più importante sarà un’altra”, aveva detto Mourinho alla vigilia. Ora c’è il derby. La Roma sogna la chiusura perfetta di settimana.