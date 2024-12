La Roma surclassa il Braga e mette due vittorie in fila, una rarità assoluta degli ultimi mesi. Dopo il 4-1 al Lecce, i giallorossi ci prendono gusto e trovano un 3-0 comodo contro i portoghesi, mai in partita e a tratti imbarazzanti in fase difensiva: lo fanno grazie a tre dei più discussi da queste parti sotto le gestioni di De Rossi e Juric, capitan Pellegrini che trasforma i fischi in applausi, e poi i due oggetti misteriosi del mercato, Saud Abdulhamid che sta pian piano facendo intravedere tutte le sue potenzialità, quindi Hermoso che come riserva di lusso può dare una mano. Un tris che consente a Claudio Ranieri, la cui cura comincia a dare i propri effetti concreti e tangibili, di sistemare parzialmente le cose in chiave classifica di Europa League. Sono ora 9 i punti a due partite dalla fine, ci sono la delicata trasferta contro l’AZ Alkmaar e l’ultima casalinga contro l’Eintracht Francoforte per prendersi la qualificazione almeno tra le 24.

Le note maggiormente liete riguardano comunque il numero 7 capitolino, che dopo le tre panchine consecutive e i molti malumori, ha bisogno di appena undici minuti per finire sul tabellino: Zalewski scatta in posizione regolare e scarica per il centrocampista giallorosso che dal limite dell’area calcia col destro e batte Matheus. Pellegrini sfiora il 2-0 in altre tre occasioni nella prima frazione di gioco: al 15′ colpisce la traversa di testa su cross di Mancini, al 30′ sfiora il palo su suggerimento di Kone e al 40′ impegna Matheus con una gran conclusione da fuori area. L’estremo difensore dei portoghesi salva la porta anche al 41′ su un colpo di testa di Ndicka, ma il 2-0 è nell’aria e bisogna aspettare il secondo minuto della ripresa. Kone lavora bene un pallone e serve Saud Abdulhamid che sfonda in area e con un destro secco firma il suo primo gol in maglia giallorossa. L’assedio romanista continua, ma Soulè spreca due nitide chance per il tris: la prima al 59′ su assist di Saud, la seconda al 64′ su suggerimento di un Kone immarcabile. A chiudere la partita è l’espulsione del portiere Matheus che al 68′, nel tentativo di fermare fuori area Saud Abdulhamid, respinge col braccio il suo tiro. La Roma in 11 contro 10 abbassa un po’ il ritmo, ma nel recupero trova il terzo gol con Hermoso, che appoggia in rete dopo la respinta del portiere Hornicek sul tiro precedente di Ndicka.