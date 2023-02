Calcio, combine nell’U15 toscano: assegnati 4 anni di squalifica a giocatori e tecnico

Sono stati assegnati quattro punti di penalizzazione alla A.S.D. Zambra calcio e un’ammenda di 1.000 euro l’A.S.D. A.C Montignoso. Inoltre, 4 anni di squalifica a Federico Viviani, all’epoca dei fatti allenatore dello Zambra, Christian Zaccagnini, Simone Bertolini e Gabriele Ribechini, calciatori della società, e un anno di squalifica per Alessandro Vitaggio, calciatore del Montignoso. La Corte federale d’appello ha afflitto queste sanzioni, accogliendo il reclamo del procuratore federale interregionale per un illecito sportivo nel campionato U15 toscano. I giocatori e le due società erano stati deferiti per una sospetta combine in occasione della gara valida per il campionato Giovanissimi regionale toscana Under 15, disputata lo scorso 15 maggio. La società Floria Grassina Belmonte aveva inviato alla procura federale un esposto segnalando una serie di fatti anomali accaduti nel corso del match, che aveva comportato il successo del Montignoso e la conseguente retrocessione della Floria Grass.