Juventus-Sporting, Paul Pogba di nuovo in campo: è la terza presenza in stagione

Paul Pogba è tornato in campo nei minuti finali di Juventus-Sporting Lisbona, andata dei quarti di finale dell’Europa League 2022/2023. Il centrocampista francese ha preso il posto di Angel Di Maria al minuto 85 del match dello Stadium, per la gioia del popolo bianconero che lo ha accolto con una vera e propria ovazione. Pogba è chiaramente ancora lontano dalla migliore condizione, ma la speranza è che tutti i problemi fisici possano davvero essere alle spalle. Una stagione mai cominciata quella del numero 10, che oggi ha collezionato appena la terza presenza stagionale: prima di stasera Pogba aveva giocato appena 35 minuti complessivi in due spezzoni contro Torino e Roma.

Massimiliano Allegri e tutta la Juventus sperano che il transalpino possa essere l’arma in più in questo ricco finale di stagione che vede i bianconeri impegnati su tre fronti tra Campionato, Europa League e Coppa Italia.