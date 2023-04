Juventus, Szczesny rassicura tutti: “Sto bene. Abbiamo fatto i controlli ed è tutto a posto”

Wojciech Szczesny sta bene e questo è ciò che conta davvero. Il portiere della Juventus, uscito in lacrime al 44′ nel match di Europa League contro lo Sporting, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport a fine partita insieme a Mattia Perin: “Sto bene, era solo un po’ di ansia. Abbiamo fatto tutti i controlli ed è tutto a posto“. Il polacco ha poi provato a sdrammatizzare: “In realtà avevo visto Mattia bene in allenamento e mi son stancato. Ha fatto un doppio miracolo al 90′, complimenti a lui“. Szczesny è quindi tornato sull’accaduto: “Si tratta di una cosa che non mi era mai successa. Facevo fatica anche a respirare. Dopo un po’ d’ansia e paura, ora sto meglio“.

Ha poi parlato anche Perin, protagonista in campo con un doppio salvataggio nel recupero: “Tra noi portieri c’è una sinergia incredibile, soprattutto Pinsoglio aiuta ad elevare il livello dell’altro. Secondo me siamo stati eccezionali nelle difficoltà, bravi a non cadere in vittimismi o finti alibi, girando l’energia negativa a nostro favore. Abbiamo dimostrato di essere una squadra di uomini“.