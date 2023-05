Juventus-Siviglia, non fischiato il fallo in area su Rabiot: brutti tagli sulla sua gamba (FOTO)

Juventus-Siviglia, semifinale di andata di Europa League terminata 1-1, farà discutere nelle prossime ore anche e soprattutto per l’episodio che ha visto protagonista Adrien Rabiot. Il centrocampista bianconero è finito a terra in area dopo un contrasto, apparso subito dubbio: nessun intervento del Var, quando le immagini mostrano un’entrata pericolosa e senza alcun contatto con la palla da parte del difensore. Sono, sui social, comparse anche fotografie che mostrano le condizioni della sua gambe, immagini che non lasciano molto spazio alle interpretazioni.

“Brutto fallo, era netto ma il Var non ha detto niente – ha commentato Rabiot ai microfoni di Sky Sport –. L’arbitro non ha avuto reazioni, il Var non lo ha chiamato, non so perché ma per me è fallo netto. Stasera abbiamo dimostrato di esserci fino alla fine. Sono contento per lui ma anche per la squadra. Ci dà speranza per il ritorno, ma dobbiamo essere più attenti sulle loro ripartenze, perché ci hanno fatti male – ha continuato il centrocampista transalpino –. Lasciano sempre 2-3 giocatori alti e vanno veloci verso la porta. Dobbiamo essere più compatti come squadra”. Rabiot, tra i più positivi in stagione, ha poi concluso: “Lavoriamo tanto sui calci d’angolo, cerchiamo di occupare bene l’area. Vediamo che paga, anche stasera. Secondo me è un’arma in più, abbiamo giocatori bravi di testa e dobbiamo sfruttare di più i calci d’angolo. Per me è una bella stagione, sono contento di aver fatto tanti gol, di aver aiutato la squadra e mi piacerebbe andare in finale e portare il trofeo a Torino per i tifosi, per la società, per il mister”.