Roma-Bayer Leverkusen 1-0, Mourinho: “Merito dei ragazzi”

“Il merito è dei ragazzi, hanno voglia, mentalità ed empatia. C’è il senso di responsabilità nel fare di tutto per rendere felici i tifosi. Abbiamo vissuto grandi momenti, oggi da Trigoria allo stadio abbiamo sentito l’emozione della tifoseria. Non è stata una partita facile, è difficile giocare contro di loro e restare concentrati per 90’”. Lo ha detto l’allenatore della Roma Josè Mourinho dopo la vittoria per 1-0 sul Bayer Leverkusen nella semifinale di andata di Europa League.

L’autore del gol è Edoardo Bove, schierato titolare dal tecnico portoghese: “Ha un’educazione estrema, con una formazione intellettuale e accademica – ha detto a Sky -. È un professionista che sembra avere 30 anni. Con l’umiltà di chi vuole crescere, ha iniziato ad avere sempre più minutaggio. Io posso aiutarlo a crescere, ma un ragazzo del genere ha sicuramente una famiglia di altissimo livello”. Nella ripresa c’è stato spazio per Dybala e Wijnaldum: “È dura per me, c’è la paura di farsi male ma allo stesso tempo l’esigenza di avere alternative. Vediamo se giovedì possono giocare più minuti”, ha concluso il tecnico portoghese.