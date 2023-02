Juventus-Nantes, Bremer: “Ho commesso alcuni errori, ma il bilancio è positivo”

“Stiamo bene, veniamo da tre vittorie consecutive, ma dobbiamo pensare a fare risultato domani. Affrontiamo una squadra che sta facendo bene, non subisce gol da 5-6 partite, dobbiamo stare attenti perché non sarà una gara facile. Il Nantes è una squadra ordinata, che gioca bene il pallone. Dobbiamo fare bene la fase difensiva, poi davanti abbiamo la qualità per fare gol”. Lo ha detto Gleison Bremer, difensore della Juventus, alla vigilia del match contro il Nantes in Europa League: “Con Napoli e Monza non ho fatto bene, un po’ meglio con l’Atalanta. L’anno scorso ho sempre giocato a tre ma se si gioca a 4 non è un problema, in ogni caso il bilancio è positivo e devo continuare a crescere in vista anche del prossimo anno. Quando sono arrivato qui 5 anni fa nessuno mi conosceva, l’anno scorso sono stato votato come miglior difensore. La resilienza e il lavoro sono i miei punti di forza, sono cresciuto e sono arrivato qui alla Juventus. Ho la fiducia del mister e dei compagni di squadra, penso a lavorare e a far bene”.

Sul -15 in campionato: “Ci siamo ritrovati in questa situazione, non è facile, ma la squadra è unita e sta lavorando tanto per venirne fuori. Siamo una bella squadra, un bel gruppo che si è ritrovato nelle difficoltà che stiamo passando. La squadra c’è. Dobbiamo guardare ogni singola partita come una finale e a fine stagione vedremo cosa succede. Adesso non sappiamo se ci restituiranno i 15 punti che ci hanno tolto, ma il prossimo anno si ripartirà da zero e le aspettative saranno diverse”.