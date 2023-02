Juventus-Nantes, Allegri: “Pogba è indietro. Perdere 15 punti dalla sera alla mattina scombussola”

“Non sono un condottiero, sono un allenatore. Alla base di tutto c’è la società, la nostra base. Ci sono momenti e momenti, a una squadra a cui vengono tolti quindici punti dalla sera alla mattina c’è scombussolamento. E bisogna ricompattarci velocemente. La sconfitta contro il Monza è stata un’altra mazzata dopo la reazione con l’Atalanta. Ora ci siamo riassestati”. Lo ha detto l’allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri, in conferenza stampa alla vigilia dell’andata del playoff di Europa League contro il Nantes: “Domani inizia l’Europa League, è il nostro percorso europeo. Siamo stati eliminati in Champions ma arrivare fino in fondo può essere una porta d’accesso alla prossima Champions. Cominciamo da questo spareggio. L’Europa dà la possibilità di riempire il nostro calendario. Stare settimane senza giocare è noioso, meglio giocare domenica-mercoledì, non potendo allora va bene al giovedì. Essere usciti dalla Champions ci ha lasciato l’amaro in bocca e la rabbia. L’Europa League non è semplice, il Nantes poi viene dalle ultime dieci partite con una sola sconfitta contro il Marsiglia. Hanno giocatori veloci, tecnici, domani dobbiamo mettere le basi per poter andare in casa loro con un buon vantaggio”, ha concluso Allegri, che poi ha voluto mandare un abbraccio a Ganago del Nantes che ha perso il figlio piccolo in settimana.