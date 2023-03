Juventus-Friburgo, gol di testa di Di Maria: Fideo scatenato (VIDEO)

di Giorgio Billone 23

Il video del gol di Angel Di Maria in Juventus-Friburgo. El Fideo è scatenato in queste ultime settimane e segna persino con un gran colpo di testa, non di certo la specialità della casa. Solito cross avvolgente di Kostic e ci pensa l’argentino a incornare in modo vincente dopo un bel taglio nel cuore dell’area. E’ 1-0 all’Allianz Stadium nel segno di Di Maria, in alto ecco il video del gol.