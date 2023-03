MOVIOLA – Juventus-Friburgo, gol annullato col Var a Holer: assist di mano

Episodio da moviola in Juventus-Friburgo. Gol annullato col Var a bomber Holer, per un precedente tocco di mano, nettissimo quasi pallavolistico per l’assist, da parte di Ginter. Sfuggito in campo all’arbitro e in verità anche ai difensori bianconeri che non hanno protestato, ci pensa il Var a segnalare al direttore di gara l’irregolarità. On field review e rete correttamente annullata. Si resta dunque 1-0.