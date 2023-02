Juventus agli ottavi di Europa League se… Tutte le combinazioni in vista del ritorno col Nantes

La Juventus ha pareggiato per 1-1 contro il Nantes e non è un risultato positivo in vista del ritorno in casa dei francesi, ecco tutte le combinazioni per il passaggio agli ottavi. Nell’andata dei playoff di Europa League 2022/2023, infatti, i bianconeri segnano con Vlahovic, ma subiscono poi il pareggio di Blas e sono sfortunatissimi in fase offensiva con pali e traverse. Risultato che comunque lascia tutto aperto: servirà una vittoria con qualsiasi risultato alla squadra di Allegri, in caso contrario se dovesse arrivare una sconfitta sarebbe eliminazione certa, col pareggio, con qualsiasi punteggio, si andrebbe ai supplementari e in caso ai rigori, visto che è stata cancellata la regola secondo la quale il gol segnato fuori casa vale doppio in caso di parità. 0-0 o 2-2, dunque, sarebbero uguali all’1-1.