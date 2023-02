Arbitro e legni fermano la Juventus, per gli ottavi bisognerà vincere a Nantes

Fermata dai legni, anche molteplici nell’occasione clamorosa di Chiesa in cui, in un sol colpo, la palla tocca traversa e poi palo, prima di dover interpellare anche la goal line technology, poi dall’arbitro che inventa un fallo in attacco dopo aver visto al Var un netto mani da rigore. La Juventus fa 1-1 contro il Nantes ed è un risultato deludente, ma che per fortuna dei bianconeri non compromette nulla in vista del ritorno in Francia. La prestazione di oggi, togliendo quindici minuti iniziali del secondo tempo, non è stata negativa, anzi: c’è stata voglia di attaccare, forse troppa visto che il gol che mette in salita il doppio confronto arriva su un contropiede, tante occasioni, buona presenza in campo. Ma se non basta per vincere, al netto della decisione di Pinheiro e della sfortuna sottoporta, vuol dire che in realtà bisogna fare ancora di più per arrivare alla vittoria, soprattutto in Europa dove nemmeno la tredicesima in classifica della Ligue 1 regala nulla o si fa trovare impreparata.

Ancor più rabbia se si pensa che il vantaggio era arrivato presto, con Vlahovic dopo un gran triangolo che chiama in causa anche gli altri tenori Chiesa e Di Maria, e dunque si poteva gestire decisamente meglio. Dopo aver regalato il gol del pari, tra il pallone perso in modo sanguinoso da Fagioli, la scivolata troppo molle di Paredes e lo scivolone, questo involontario, di Bremer, la Juve torna a giocare, ma la porta è stregata, come spesso è accaduto nell’Europa maggiore. In quella minore, basterà vincere in casa del Nantes al ritorno per proseguire nel cammino e andare agli ottavi, non sarà facile ma è un imperativo categorico se si vuol tenere accesa la speranza di qualificazione in Champions, che per il momento passa soltanto dalla coppa del giovedì visto che in campionato c’è la spada di damocle del -15 in classifica, in attesa di possibili risvolti positivi o negativi (anche dal fronte Uefa).