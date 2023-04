Feyenoord-Roma, la protesta dei tifosi olandesi: lanciati oggetti gonfiabili (VIDEO)

di Giorgio Billone 58

Surreale protesta da parte dei tifosi olandesi del Feyenoord durante la partita contro la Roma per le sanzioni nei loro confronti sia per quanto successo contro l’Ajax in Coppa d’Olanda che per le limitazioni di trasferta per il ritorno all’Olimpico stabilite dal governo italiano. In particolare, la curva più accesa della caldissima tifoseria del club di Rotterdam ha lanciato degli oggetti gonfiabili introdotti all’interno dello stadio, tra ciambelle per il mare e quant’altro. Di seguito il video.