Feyenoord-Roma, infortunio per Dybala: problema muscolare, esce subito

Subito una tegola per la Roma. Al minuto 23 della sfida contro il Feyenoord, si è fatto male Paulo Dybala, costretto a uscire per infortunio. L’attaccante argentino ha sentito tirare l’adduttore e ha deciso di abbandonare immediatamente il terreno di gioco, senza nemmeno aspettare che il suo sostituto, El Shaarawy, fosse pronto: il fantasista esce e lascia i suoi in dieci, ma soprattutto rischia di star fermo per un nuovo problema muscolare.