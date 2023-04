Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting: programma, date e dove vederle in tv e streaming

Sono due le squadre italiane impegnate nei quarti di finale di Europa League 2022/2023. Si tratta di Roma e Juventus, che affrontano rispettivamente Feyenoord e Sporting e tenteranno di fare il possibile per mettere in discesa il discorso qualificazione in vista della gara di ritorno. Entrambe le gare nascondono insidie, ma i due club di Serie A potranno assolutamente dire la loro. Ecco tutte le informazioni per seguire Feyenoord-Roma e Juventus-Sporting: il programma, le date, gli orari, i canali e dove vederle in diretta tv e streaming.

Dove vedere Feyenoord-Roma?

DATA: Giovedì 13 aprile

ORARIO: 18.45

CANALE: Sky Sport Uno

STREAMING: SkyGo e NOW

Dove vedere Juventus-Sporting?

DATA: Giovedì 13 aprile

ORARIO: 21.00

CANALE: Sky Sport Uno

STREAMING: SkyGo e NOW