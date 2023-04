Wta Charleston 2023: montepremi e prize money

Il montepremi ed il prize money del torneo WTA 500 di Charleston 2023, evento in programma dal 3 al 9 aprile. Dopo il Sunshine Double, il circuito femminile resta negli Stati Uniti per il consueto appuntamento sulla terra verde di Charleston. Dopo il forfait di Aryna Sabalenka, le teste di serie più alte saranno Jessica Pegula, Ons Jabeur e Belinda Bencic. Nessuna tennista azzurra sarà ai nastri di partenza dell’evento dato che le uniche due iscritte, Martina Trevisan ed Elisabetta Cocciaretto, hanno dato forfait. Spicca invece la presenza di Elina Svitolina, al ritorno in campo dopo la gravidanza.

Il montepremi totale dell’evento che si svolgerà nella Carolina del Sud è di €717.100, con la vincitrice che porterà a casa anche 470 punti preziosi per la classifica. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA.

MONTEPREMI WTA 500 CHARLESTON 2023

PRIMO TURNO – € 7.633 (1 punto)

SECONDO TURNO – € 10.564 (55 punti)

QUARTI DI FINALE – € 19.359 (100 punti)

SEMIFINALE – € 39.796 (185 punti)

FINALISTA – € 68.125 (305 punti)

VINCITRICE – € 110.370 (470 punti)

$29,200

Runner-Up $16,398

Semi-finals $10,100

Quarter-finals $5,800

Second Round $3,675

First Round $2,675

Elise Mertens Belgium 1 39

Tatjana Maria Germany 2 65

Rebecca Peterson Sweden 3 76

Kateryna Baindl Ukraine 4 84

Nuria Párrizas Díaz Spain 5 88

Kamilla Rakhimova Russia 6 92

Sara Errani Italy 7 99

Laura Pigossi Brazil 8