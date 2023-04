Feyenoord-Roma 1-0, Mancini: “Partita combattuta, al ritorno bisognerà fare di più”

“La partita è stata combattuta. A parte i primi dodici minuti del secondo tempo, abbiamo tenuto bene il campo. Siamo sereni e uniti, vogliamo ribaltare la situazione“. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport Gianluca Mancini, dopo la sconfitta per 1-0 della Roma contro il Feyenoord al De Kuip nell’andata dei quarti di Europa League.

All’Olimpico, tra una settimana, servirà un atteggiamento diverso: “Abbiamo già fatto partite in cui siamo stati bravi ad aggredire fin da subito. È chiaro che in alcune gare non si può pressare per 90′ – spiega il difensore -. Quando ci si abbassa, bisogna essere compatti e non prendere tiri in porta. Quando c’è la possibilità, dobbiamo aggredirli e al ritorno bisognerà fare di più“. Sull’errore di Pellegrini dal dischetto: “I rigori nel calcio bisogna avere la personalità di calciarli. Lorenzo si è preso la responsabilità di tutta la squadra“, conclude Mancini.